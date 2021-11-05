Meslek lisesi öğrencilerine yurt dışı eğitim programı

Mustafakemalpaşa Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, ERASMUS Projesi kapsamında yurt dışında staj çalışması yapacak. Bursa ve bölgesinin sanayi şartları göz önünde bulundurularak kabul edilen projenin konusu ‘CNC Ferze Stajı’ olarak plânladı. Öğrenciler iki hafta süreyle Romanya’da eğitim görecek.

Mustafakemalpaşa Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi tarafından hazırlanan ‘CNC Ferze Stajı’ için Makine Teknolojisi Bölümünden iki öğretmen ve beş öğrenci, 14-28 Kasım 2021 tarihleri arasında sürecek proje kapsamında Romanya’nın başkenti Bükreş’te öğrenci hareketliliğine katılacak. Öğrenciler, Bükreş’teki eğitim programında bir işyerinin ev sahipliğinde CNC Ferze kullanımı üzerine 10 iş günü sürecek olan uygulamalı staja katılacak.

Mustafakemalpaşa Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nden eğitime iştirâk edecek öğrenci, öğretmen ve idarecilerden oluşan bir heyeti makamında kabul etti.

Mustafa Efe, “İki hafta sürecek eğitim, öğrencilerimizin ileriki yaşantılarına büyük fayda sağlayacaktır. Heyetimize yurt dışına gidiş gelişlerinde hayırlı yolculuklar dilerim” dedi.