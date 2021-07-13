Meslektaşını 75 kez bıçaklayan doktora müebbet istemi

Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde görevli meslektaşı doktor Kaan Erol’u 75 kez bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmanın ardından mütalaaya tepki gösteren baba, “Savcı, evladımızın kamu görevini yapmazken öldürüldüğünü, canavarca hislerle öldürülmediğini söyledi. Sanki sokakta, sinek öldürürmüş gibi öldürüldüğünü söyledi. Evladım paramparça edildi, hem de görevinin başında” dedi.

Sarıyer’deki Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter’in ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Sümter SEGBİS aracılığı ile katılırken, müştekiler Nilay Erol, Metin Erol ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Yavuz Sümter’in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor geldiği kaydetti.

Mütalaa açıklandı, müebbet hapsi istendi

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul ile sanık arasında daha önceden husumet olduğunu, maktulü öldürmeye karar veren sanığın olay günü maktulü öldürmek için sırt çantasında küçük bir balta ile görevli olmamasına karşın hastaneye geldiği kaydedildi. Sanığın maktulü 75 kez bıçakladığının anlatıldığı mütalaada, görevlilerin durumu fark edip sanığa müdahale ettiği belirtildi. Sanığın çok sayıdaki bıçak darbesinden oluşan eyleminin, tek başına ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçunun unsurunu oluşturmayacağı ve sanığın bu suç amacıyla hareket ettiğini gösterir nitelikte delil bulunmadığı öne sürüldü. ‘Tasarlayarak öldürme’nin nitelikli hallerinin oluşmadığının belirtildiği mütalaada, kişinin yerine getirdiği ‘kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ nitelikli halinin oluşabilmesi için suçun salt kamu görevlisine karşı işlenmesinin yeterli olmadığı, mağdurun görevinin gereklerine uygun davranması dolayısıyla öldürülmesi gerektiği kaydedildi. Mütalaada, sanık Sümter’in ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep eden müştekiler avukatı, “Bu kamu vicdanında kabul edilemez bir mütalaadır” dedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

“Acilen adalet istiyoruz”

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan doktor Kaan Erol’un babası Metin Erol, “İki senedir toprağın altına yatan masum evladımın hakkını aramak için bu adliyeye gelip gidiyoruz, karar bekliyoruz. Bugün, savcının mütalaayı okumasının ardından korkunç bir şokla çıktık. Savcı, evladımızın kamu görevini yapmazken öldürüldüğünü, canavarca hislerle öldürülmediğini söyledi. Sanki sokakta, sinek öldürürmüş gibi öldürüldüğünü söyledi. Evladım paramparça edildi, hem de görevinin başında. O hastanede, 20 saat önce ameliyata girdi, sonra da nöbete gitti. Nöbetçi odasına dinlenmeye girdiği an, pusuda bekleyen cani, yanında getirdiği bıçakla, evladımı yavaşça, bilerek, isteyerek ve öldürücü noktalara vurarak katlediyor. Kanının akmasını bekliyor. Bu canavarca his değil de nedir kardeşim. Bu savcıyı reddediyorum. Böyle bir mütalaayı kabul etmeme imkan yok. Biz adalete güveniyoruz. Başka kimsemiz yok. Acilen adalet istiyoruz biz” ifadelerini kullandı.

“Çocuğumu paramparça etti”

Anne Nilay Erol ise, “Gerçekten çok büyük bir acı içerisindeyiz. Böyle bir şey duymayı asla beklemiyorduk. Katili bir alkışlayıp, öpmediğimiz kaldı. Bizim onunla ilgili düşüncelerimizi herkes biliyor. O bir canidir, katildir, yaptıkları ortadadır. Çocuğumu paramparça etmiştir nedenini bile bilmediğimiz bir sebeple. Kendi eksiklikleri nedeniyle Kaan’ı suçlayarak bu eylemi yapmıştır. Adalete gerçekten güveniyorum. Hakkettiği cezayı alacağına inanıyorum. Bugün duyduğumuz şeyler bizi çok yıprattı” şeklinde konuştu.

Dava sürecinde tüm delilleri mahkemeye sunduklarını belirten ailenin avukatı Aydın Egemen, mütalaaya katılmadıklarını ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

İddianameden

Sarıyer’deki Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol’u bıçaklayarak öldüren şüpheli Yavuz Sümter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Sümter’in ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.