Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu’nun ölümüne ilişkin davada mütalaa

Çekmeköy’de metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve 1 kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Memişoğlu’nu silahla öldüren Mustafa Öztürk’ün ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapsini istedi. 4 sanığın ise, Öztürk ile fikir ve eylem birliği içinde hareket etmediği gerekçesiyle beraati talep edildi.

Çekmeköy’de metafizik uzmanı Salih Memişoğlu’nun aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümüne ilişkin 1’i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Öztürk cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık Mustafa Öztürk ile maktul Salih Memişoğlu arasında ticari ilişkiden kaynaklı husumet bulunduğunu, sanık Öztürk’ün bu nedenle Çekmeköy’de bulunan Park Of İstanbul isimli iş yerine gittiğini hatırlattı. Taraflar arasında tartışma çıktığının belirtildiği mütalaada, sanık Öztürk’ün yaşanan tartışma neticesinde Salih Memişoğlu ile çalışanı Ömer Faruk Zengin’i silahla ateş ederek öldürdüğü, Osman Özgölet’i de ağır yaraladığı anlatıldı. Mustafa Öztürk’ün iş yeri çalışanları Ahmet Haşim Öz, Fatih Gümüş ve Halit Akkaya’ya da silah doğrultarak ateş etmeye çalıştığı belirtildi.

Savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapsini talep etti

Mütalaada, sanık Öztürk’ün Salih Memişoğlu’na yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istedi. Ömer Faruk Zengin’e yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, Osman Özgölet’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 9 yıldan 15 yıla hapsi talep edildi. Ayrıca, sanık Mustafa Öztürk’ün 3 kişiye yönelik "silahla tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle de 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

4 sanığa beraat talebi

Savcı, hakkında dava açılan diğer 4 sanığın ise Mustafa Öztürk ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine dair yeterli delil bulunmadığından beraatini talep etti.

“İsteyerek ateş etmedim”

Bunun üzerine savunma yapan sanık Öztürk, Salih Memişoğlu ile aralarında ticari ilişkiden dolayı anlaşmazlıklar bulunduğunu, olay günü amacının Salih Memişoğlu’nu öldürmek olmadığını, tehdit etmek amacıyla silah doğrulttuğunu söyledi. İsteyerek ateş etmediğini ve pişman olduğunu belirten sanık, beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Öztürk’ün tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Öztürk’ün Çekmeköy’de bulunan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Alanı’na geldiği, aralarında ticari ilişkiden dolayı anlaşmazlık bulunan Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin’i silahla öldürdüğü anlatıldı. İddianamede, Mustafa Öztürk’ün Salih Memişoğlu’na yönelik eyleminden dolayı ‘tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, Ömer Faruk Zengin’e yönelik eyleminden dolayı “kasten öldürme” suçundan da müebbet hapsi istendi. Öztürk’ün 4 kişiye karşı işlediği “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mustafa Öztürk’ün çocukları Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk’ün de cinayet eylemine iştirak ettiği gerekçesiyle “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, Mustafa Öztürk’e yardım ettiği öne sürülen Mehmet Güneş ve Satılmış Güneş’in ise “tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme” suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.