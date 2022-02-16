Metin Oktay Tesisleri’nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi

Bakırköy’deki Metin Oktay Tesisleri’nde saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi. Traktörün altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Metin Oktay Tesisleri’nde saat 15.00 sıralarında merkezden geldi. Edinilen bilgiye göre, tesis çalışanı Hüseyin Aygün, saha çevresinde traktör kullanarak çalışma yapıyordu. Bu sırada traktör zeminin kaygan olması sonucu devrildi. Hüseyin Aygün de traktör altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Aygün, hastaneye kaldırıldı. Akgün’ün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.