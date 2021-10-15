Metrobüs yolunda tehlikeli yolculuk

Metrobüsün arıza yapması sonucu yolcular, Topkapı’dan Cevizlibağ istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

Metrobüs yolunda tehlikeli yolculuk
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Metrobüsün arıza yapması sonucu yolcular, Topkapı’dan Cevizlibağ istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

İstanbul’da metrobüs arazılarına bir yenisi eklendi. Dün akşam saatlerinde Topkapı istasyonundan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalanınca yolcular kalan yolu yürüyerek katetti. Metrobüs güzargahındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Görüntüler de yolcuların yol üzerinde toplu halde yürüdükleri anlar izleniyor. Metrobüs hattındaki bu yolculuğu başka araçtaki yolcular kaydetti. Görüntülerin sonunda arızalanan metrobüs de görülüyor.

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