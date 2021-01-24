Metrobüste unutulan çantayı teslim etmek yerine alan şahıs gözaltına alındı

Şişli’de metrobüste unutulan ve içinde 15 bin lira değerindeki bilgisayar bulunan çantayı aldıkları iddia edilen iki kişiden biri, polis ekipleri tarafından çantayla birlikte yakalandı. Şahsın unutulan çantayı alması kameralara yansıdı.Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü saat 12.30 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs durağında meydana geldi. Mağdur şahıs 15 bin lira değerindeki bilgisayarı ile metrobüse bindi. Metrobüsten indikten sonra bilgisayar çantasının olmadığını fark etti. Olayı hemen emniyet ekiplerine bildirirken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen kameralar sonucu çantayı alan şahıs tespit edildi. Şahsı, çanta ile birlikte yakalayan Şişli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bilgisayarı sahibine verdi. Çantayı çalan şahıs ise adliyeye sevk edildi.