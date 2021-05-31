Metrobüsün üstünde yolculuk yapan şahıs: “Takipçilerim istedi ben de yaptım”

İstanbul’da metrobüs üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yaparak kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atıp o anları da sosyal medyada paylaşan Yunus Emre Özer, kısa sürede yakalanarak hakkında cezai işlem uygulandı. Yaşadığı o anları anlatan Özer, “Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Takipçilerim istedi ben de yaptım” dedi.
“Takipçilerim istedi ben de kırmadım yaptım”Emniyet çıkışında yaptığı tehlikeli yolculuğu anlatan Yunus Emre Özer, “Arkadaşım bana metrobüsün yaklaştığını söyledi, ben de durduğu zaman atladım. O da metrobüse bindi. Ben yukardayım, Enes içerde şoföre ve yolculara bakıyor ve bana içeriden bilgi veriyor. Rüzgar aşırı derecede fazla olduğu için arkadaşımın aşağıda benden haberi yoktu. Neyse ki bir sıkıntı olmadı, Merter’de bindik, Edirnekapı’da indik. Adrenali doruklarda yaşadım, heyecanı, aksiyonu gerçekten mükemmeldi. Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Ben işim gereği ekstrem sporlara ilgim olduğu için, insanlar beni ’Sinyor Taklacı’ olarak bildikleri için, takipçilerim istedi ben de kırmadım yaptım. Gerçekten çok heyecanlıydı” diye konuştu.