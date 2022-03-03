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Metroda intihar girişimi seferleri aksattı

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İstanbul’da İTÜ Metro İstasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler olaydan yaklaşık 30 dakika sonra tekrar normale döndü.

Metroda intihar girişimi seferleri aksattı
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İstanbul’da İTÜ Metro İstasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler olaydan yaklaşık 30 dakika sonra tekrar normale döndü.

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman Metro hattındaki İTÜ Metro İstasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan aksama nedeniyle metro istasyonu girişinde yoğunluk oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler yaklaşık 30 dakika sonra normale döndü.

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