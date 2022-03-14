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Metruk bina alevlere teslim oldu

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Metruk bina alevlere teslim oldu
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi 387 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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