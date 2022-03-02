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Metruk binada bulunan su saatleri çalındı, litrelerce su boşa aktı

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Arnavutköy’de metruk bir binada bulunan su saatleri çalındı. Su saatlerinin çalınması ile birlikte litrelerce su boşa aktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Metruk binada bulunan su saatleri çalındı, litrelerce su boşa aktı
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Arnavutköy’de metruk bir binada bulunan su saatleri çalındı. Su saatlerinin çalınması ile birlikte litrelerce su boşa aktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Hicret Mahallesinde bulunan kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılmak üzere olan bir binanın içerisindeki su saatleri iddiaya göre çalındı. Çalınan su saatleri nedeni ile borulardan litrelerce su boşa aktı. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler gelerek akan suya müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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