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Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü

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Bursa’da metruk binada çıkan yangın çevrede bulunan mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşattı. Yangın, metruk binanın yanında bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü.

Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü
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Bursa’da metruk binada çıkan yangın çevrede bulunan mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşattı. Yangın, metruk binanın yanında bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Metruk binadan dumanların yükseldiği gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler metruk binanın yanında bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürdü.

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Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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