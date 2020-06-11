Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı’nda mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken Utku Şahinkaya hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Çengelköy Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri esnada kendilerine sorular soran basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
Mezarlıkta klip çeken şahıslar adliyeye sevk edildi
ÜSKÜDAR KARACAAHMET MEZARLIĞI’NDA MEZARLARIN ÜZERİNDE YÜRÜYEREK KLİP ÇEKTİĞİ İDDİASIYLA HAKKINDA ‘DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA’ SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILAN VE GÖZALTINA ALINAN BATU BELEN İLE ÇEKİMİ YAPAN UTKU ŞAHİNKAYA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
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