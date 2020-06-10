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Mezarlıkta klip çeken şahıslar gözaltına alındı

ÜSKÜDAR KARACAAHMET MEZARLIĞI’NDA OSMANLI DÖNEMİNDEN KALMA TARİHİ KABİRLER ÜZERİNDE YÜRÜYEREK KLİP ÇEKTİĞİ İDDİASIYLA HAKKINDA ‘DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA’ SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILAN BATU BELEN VE ÇEKİMİ YAPAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Mezarlıkta klip çeken şahıslar gözaltına alındı

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi gözaltına alındı.

Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı’nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, mezarlıkta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan klip yoğun tepkiye neden oldu.

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