Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti

Kıbrıs’tan sınır dışı edilen Kongolu yolcu transit olarak geldiği İstanbul Havalimanı’nda midesindeki uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sınır dışı edilen P.M.V. isimli şahıs, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kinsaşa’ya geri gönderilmek üzere İstanbul Havalimanına getirildi. Şahıs geri gönderme işlemleri devam ettiği sırada transit alanda rahatsızlandı. Havalimanı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen şahsın yapılan tetkiklerinin ardından bağırsaklarında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. P.M.V. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

P.M.V.’nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.