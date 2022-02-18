banner4556

Migros’ta işlerine son verilen işçiler Beykoz’da eylem yaptı

banner4664

Beykoz’da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı. Eylem sürelerinin bitmesi sonrası polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda eylemci çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı.

Migros’ta işlerine son verilen işçiler Beykoz’da eylem yaptı
banner4582

Beykoz’da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı. Eylem sürelerinin bitmesi sonrası polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda eylemci çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı.

banner4336

Migros’ta işten çıkarılan işçiler Beykoz’da Hidiv Caddesi’nde toplanarak eylem gerçekleştirdi. İşçiler ve sendika görevlileri basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sonrası eylem için sürelerinin bitmesi üzerine polis ekipleri eylemcilere caddeyi boşaltmaları için anonslarda bulundu. Yapılan polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda eylemci polis ekipleri tarafından çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına...
Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666