Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden sosyal medya kullanıcısı Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret "ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddian
Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden sosyal medya kullanıcısı Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret "ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden sosyal medya kullanıcısı Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret "ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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