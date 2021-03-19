Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden sosyal medya kullanıcısı Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret "ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddian

Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden sosyal medya kullanıcısı Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret "ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.