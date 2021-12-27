Milyonluk çantayı gasp eden şahıslar tutuklandı

Kocaeli’de otomobil çalan, iş yerinden 60 bin lira paranın bulunduğu kasayı patlatan ve yolda yürüyen bir vatandaşın içerisinde 1 milyon lira parasının bulunduğu çantayı gasp eden 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık’ta Körfez ilçesinde otomobil çalan şüpheliler, 9 Aralık’ta Dilovası’nda bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptı. İş yerine giren şüpheliler, içerisinde 60 bin lira paranın bulunduğu kasayı patlattı. Parayı ve ruhsatlı silahı alan şüpheliler kayıplara karışırken, polis ekipleri ise şikayetler üzerine hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürerken, aynı şüpheliler 20 Aralık’ta yeniden ortaya çıktı. 1 milyon lirası çalınacak korkusuyla iş yerinde bırakmayan, her gün yanında gezdiren bir vatandaşı takibe alan şüpheliler, para dolu çantayla iş yerine giden kişiyi adım adım takip etti. Şüpheliler daha sonra yanında getirdikleri silahı çıkararak havaya ve yere ateş ederek çantayı gasp etti.

Yakayı ele verdiler

Şahısları teknik ve fiziki takibe alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Cinayet ve Gasp Büro Amirliklerine bağlı ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında F.Y. (32), F.A. (25), A.Y. (36) ve İ.Ç. (51) isimli şahıslar, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Gebze Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.