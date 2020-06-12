Minibüsteki yolcular tek tek sayıldı, fazla müşteri alan sürücülere ceza yağdı

Küçükçekmece’de toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapan polis minibüsteki yolcuları tek tek saydı. Valilikçe belirlenen kurallardan fazla yolcu alan minibüslere ceza işlem uygulanırken maske kuralına uygun davranmayan ticari taksi şoförlerine de ceza uygulandı.
Maske kuralına uymayan taksiciye ceza
Öte yandan ticari taksilerde bulunan yolcuların maskelerini de kontrol eden ekipler, durdukları bir taksi de maske takmayan kişiye ve araç şoförüne hıfzıssıhha kanununa uygun davranmamaktan cezai işlem uygulandı. Öte yandan durdurulan takside şoför koltuğunda oturan kişinin aracın gerçek şoförü olmadığı ve evraklarının bulunmadığı tespit edilince araç çekici ile yediemin otoparkına çekildi.