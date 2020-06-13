Minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Esenyurt’ta minibüsü park etmek isteyen bir şahıs 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Esenyurt’ta minibüsü park etmek isteyen bir şahıs 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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