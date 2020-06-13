Minibüsün altından kalan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Esenyurt’ta 3 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Şoför olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
ESENYURT’TA 3 YAŞINDAKİ YABANCI UYRUKLU BİR ÇOCUK PARK ETMEK İSTERKEN GERİ GELEN BİR MİNİBÜSÜN ALTINDA KALARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ. ŞOFÖR OLAY YERİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.
Esenyurt’ta 3 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Şoför olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.