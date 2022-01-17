Minik ressam, sergisinin gelirleriyle sokak hayvanlarına mama alacak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi, ilk resim sergisini açtı. 5 yıl boyunca yaptığı eserleri sergileyen minik ressam, satışa sunduğu resimlerin gelirlerini sokak hayvanlarına mama almak için kullanacak.

Öğretmen Filiz ve Göksel Koyuer çiftinin çocuğu Göksu, 5 yıldan bu yana resim yapıyor. 40 civarında resim yapan Göksu, eserlerinden oluşan sergiyi izlenime açtı. Sergide eserlerini satışa sunan Göksu, serginin gelirlerini, sokak hayvanlarına mama olarak kullanacak. Özel bir okulda açılan sergiye Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Göksu Koyuer "6 yaşımdayım. Bebeklikten beri resim çiziyorum. İlk resim sergimi açıyorum. Bir yaşından beri resim yapıyorum. Annem ve babam sayesinde resim yapmayı öğrendim. Resim yapmaya ilk önce karalamalarla başladım. Resim sergisinden kazanacağım parayla sokak hayvanlarına mama alacağım" dedi.

Göksu’nun annesi Filiz Koyuer, "Göksu resim yapmayı çok seviyor. Ben de ona destek oldum. Bir yaşından beri resim yapıyor. Okulumuzun bize sergi konusunda büyük desteği oldu. Bu sergi Göksu’yu oldukça mutlu etti. Göksu hayvanları çok seven bir çocuk. Tabii bu sergi diğer çocuklara da ilham verdi. Çok muazzam dönüşler aldık. Göksu sergiden kazanacağı paranın sokak hayvanlarına mama olarak verilmesinden çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise, "Göksu’yu tebrik ediyorum. Müthiş hayal gücünü resme yansıtmış. Arzumuz bu yaştaki küçük yetenekleri kazanmak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, "Minik öğrencimiz Göksu’nun ilk resim sergisine katıldık. Öğrencimizi tebrik ediyorum. Sergide yer alan resimleri satarak, geliriyle sokak hayvanlarına mama alması güzel bir davranış. Tebrik ediyorum. Öğrencimize başarılar diliyorum" dedi.