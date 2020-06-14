Misafirliğe giderken takla attı

Kağıthane’de arkadaşına misafirliğe giderken kadın sürücü önce bir araca çarptı ardından takla attı. Sağlık durumu iyi olan kadın ambulans ile hastaneye götürüldü.
“Çok şükür durumu iyi”
Kazaya karışan sürücünün evlerine misafirliğe geldiğini ve aile dostları olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Hanımefendi bize geliyordu. Dönemeci alamayınca arabaya vurmuş daha sonra panik yaparak vitesi geri alırken arabayı kaydırmış, daha sonra duvara vurarak ters takla atmış. Çok şükür durumu iyi. Aile dostumuz yakın arkadaşımız” ifadelerini kullandı.