MİT tırları davasında siyasal ve askeri casusluk ile silahlı terör örgütüne yardım suçlarından yargılanan Can Dündar’ın 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
MİT tırları davasında siyasal ve askeri casusluk ile silahlı terör örgütüne yardım suçlarından yargılanan Can Dündar’ın 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
MİT tırları davasında siyasal ve askeri casusluk ile silahlı terör örgütüne yardım suçlarından yargılanan Can Dündar’ın 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
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