banner3088

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Dündar’ın 35 yıla kadar hapisle cezalandırıl

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Dündar’ın 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Dündar’ın 35 yıla kadar hapisle cezalandırıl
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Dündar’ın 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da sigara kaçakçılarına operasyon:...
İstanbul’da sigara kaçakçılarına operasyon:...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212