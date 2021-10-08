MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskınlarda 1’i susturucu/lazer

MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskınlarda 1’i susturucu/lazer tertibatı takılı olmak üzere 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskınlarda 1’i susturucu/lazer
banner3909
banner4336

MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskınlarda 1’i susturucu/lazer tertibatı takılı olmak üzere 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gezi Parkı ile Çarşı davasının birleşmesinin...
Gezi Parkı ile Çarşı davasının birleşmesinin...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4324

banner3841