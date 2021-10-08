MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskınlarda 1’i susturucu/lazer

MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskınlarda 1’i susturucu/lazer tertibatı takılı olmak üzere 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.