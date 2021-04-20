MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Eylem hazırlığındaki 14 DEAŞ’lı yakalandı

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik MİT ve emniyet tarafından yapılan ortak operasyonda, eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 14 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında MİT ve emniyetin ortak çalışmasında, örgüt adına faaliyet gösteren, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerle irtibattaki bir hücrenin kentte olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen örgüt üyelerinin yakalanması için gece saatlerinde İstanbul’da 4 ilçede 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda yabancı uyruklu 14 DEAŞ üyesinin yakalandığı bildirildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 12:25