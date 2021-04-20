MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Eylem hazırlığındaki 14 DEAŞ’lı yakalandı

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik MİT ve emniyet tarafından yapılan ortak operasyonda, eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 14 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 12:25