‘Montrö bildirisi’nde imzası olan emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren ifade verdi

Emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren, 103 amiral tarafından yayınlanan ‘Montrö bildirisi’ne ilişkin Ankara’da açılan dava kapsamında, İstanbul’da talimat yoluyla ifade verdi. Tezeren ifadesinde, “Bu konuda emekli büyükelçiler, diplomatlar, siyasetçiler ve hukukçular başta olmak üzere birçok meslek grubu tarafından açıklama ve duyuru yapıldığı tarafımızca da bilindiği için söz konusu duyurunun paylaşılmasında herhangi bir tedirginlik yaşanmamıştır” dedi.

Kamuoyunda ‘Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, amirallerin ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İstanbul’da ikamet eden emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren, hakkında açılan dava kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

“Kötü niyetli bir kampanya başlatılmıştır”

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ankara’ya gönderilmek üzere talimatla ifadesi alınan Tezeren, “İlk olarak belirtmek isterim ki, huzurdaki yargılamaya konu kamuoyu duyurusu Anayasa’nın 26. maddesinde düzenlenen ifade hürriyeti hakkının kullanılmasından ibarettir. Söz konusu metin, kamu menfaati ve çıkarları doğrultusunda, mesleki sorumluluk düsturuyla hazırlanmış olan bir düşünce açıklamasıdır. Ne var ki, bahse konu açıklama, kamuoyu ile ‘duyuru’ başlığı altında paylaşılmasına rağmen, birtakım kişi ve kurumlar tarafından ‘muhtıra benzeri, gibi bir girişim’ olarak yansıtılmak istenmiş ve talihsiz bir şekilde en yüksek yargı organları mensuplarının da dahil olduğu bir karalama, devlete, hükümete karşı bir girişimmiş algısı oluşturularak kötü niyetli bir kampanya başlatılmıştır” dedi.

“WhatsApp grubu şahsım tarafından kurulmuştur”

Savunmasında Tezeren, “Yargılamaya konu edilen duyurunun taslak metinlerinin paylaşıldığı ‘ADMEK-2’ isimli WhatsApp grubu, 10 yıl kadar önce meslektaşlarım olan emekli amiraller ile birlikte olduğumuz bir yemek sırasında, aramızda, telefonlar ve e-posta kullanılarak sağlanan sosyal amaçlı haberleşmenin, modern bir imkan olan WhatsApp uygulaması kullanılarak, daha hızlı ve kolayca sağlanması, haberleşme kalite ve miktarının arttırılması gayesi ile meslektaşlarımın talebi ve ısrarı üzerine şahsım tarafından kurulmuş ve belirli kurallar çerçevesinde yönetilmiştir. Grupta, kamuoyu duyurusunun paylaşıldığı tarihlerde gündem oluşturan ‘Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılabileceği’ ve ‘üniformalı muvazzaf bir amiralin resmi makam aracı ile gittiği tarikat evindeki sarıklı ve cübbeli fotoğraflarının basına yansıması’ konularının mesleki uzmanlık alanımıza doğrudan temas etmesi sebebiyle tartışılmaya başlanmış ve ilgili konular hakkındaki hassasiyetlerimizi ifade edecek bir kamuoyu açıklaması yapılması konusunda anlaşılmıştır” şeklinde konuştu.

“Suç unsuru barındırmadığına dair mütalaa alınmıştır”

Birçok meslek grubundan konuya ilişkin açıklama yapıldığını belirten Tezeren, “Zira, bu konuda daha önce emekli büyükelçiler, diplomatlar, siyasetçiler ve hukukçular başta olmak üzere daha birçok meslek grubu tarafından açıklama ve duyuru yapıldığı tarafımızca da bilindiği için söz konusu duyurunun paylaşılmasında herhangi bir tedirginlik yaşanmamıştır. Hatta süreç o kadar şeffaf ve titiz yönetilmiştir ki; duyuru metni kamuoyu ile paylaşılmadan önce biri avukat, diğeri Askeri Yargıtay Başkanı olan iki farklı hukukçudan ilgili metnin herhangi bir suç unsuru barındırmadığına dair mütalaa alınmıştır. Bu durum dahi, somut olayda herhangi bir suç kastının mevcut olmadığının kanıtıdır” dedi.

“Beraatımı talep ediyorum”

Savunmasında Montrö Sözleşmesinden bahseden Tezeren, “Kamuoyu duyurusunun ana gündemini oluşturulan Montrö Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı için bir kilit görev üstlenmektedir. Yıllarca söz konusu Sözleşme’nin uygulayıcıları olarak, bu konuya dikkat çekmek ve önemi noktasında kamuoyunu bilgilendirmek mesleki yükümlülüğümüz dışında en tabii hakkımızdır. Uzun seneler büyük bir gururla taşımış olduğum, bizler için şeref ve onur timsali olan üniformamızın, bu şekilde itibarının zedelenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir. Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan davanın ilk duruşması 21 Mart’ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.