Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı

banner4243

Sarıyer’de kayganlaşan yolda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü yolda oturur vaziyette kaydı. Yok kenarına kadar kayan sürücüyü bir kişi elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı
banner3909

Sarıyer’de kayganlaşan yolda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü yolda oturur vaziyette kaydı. Yok kenarına kadar kayan sürücüyü bir kişi elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sarıyer İstinye’de dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Furkan Tüylüoğlu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin hakimiyetini kaybetti. Yere düşen Tüylüoğlu, oturur vaziyette metrelerce kayarak yolun kenarına geldi. Bu sırada kaldırımdaki bir kişi Tüylüoğlu’nu elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kartal’da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla
Kartal’da 2 yıl sonra aynı yerde aynı heyecanla
  1. İstanbul

banner3974

banner3552

banner4322

banner3841