Motorcular yağmurdan köprü altına sığındılar

Avcılar’da yağmurdan korunmak isteyen motorcular köprü altına sığındı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul’un bazı bölgelerinin üstünü kara bulutlar kaplarken, ardından yağış etkili oldu. Avcılar’da etkisi gösteren sağanak yağmura bazı vatandaşlar yakalanırken bazıları ise araçlarla trafikte ilerlemeye çalıştı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi azalan motorcular ise köprü altına sığındı. Avcılar E-5 köprüsü altına sığınan motorcular sağanak yağışın dinmesini bekledi.

Kameraya konuşan Abdulcebbar isimli motorcu, “Yağmur yağıyor diye sığındık biz de buraya. Ümraniye’den geliyorum, Beylikdüzü’ne gidiyorum. Çok yağıyordu, yağmurda canını tehlikeye atıyorsun, gereksiz” diye konuştu.

“Yağarsa fena oluyor”

Köprü altına sığınan motorcu Burhan Atasoy, “Yağmur yağdı, geçeceğini düşünüyoruz. Geçene kadar, ıslanmayalım diye bekledik. Etiler tarafından geliyorum, evim Beylikdüzü’nde eve gideceğim. Ben Şirinevler’de de yakalandım o çok yağıyordu. Yine çok yağacak diye korktum ama o kadar yağmadı, şimdi hareket edeceğim. Çok yağarsa fena oluyor” dedi.