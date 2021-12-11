banner4556

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

banner4336

Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kurye motosikleti kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı
banner3909

Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kurye motosikleti kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emrah Anık (28) idaresindeki 37 AAJ 663 plakalı kurye motosikleti, Süpürgelik mevkiinde kavşağa yaklaştığında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Bariyere çarptı

banner4575

Savrulan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü Emrah Anık, motosikletten savrularak bariyerlerin diğer yanına düştü. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Emrah Anık, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce eski partisi...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce eski partisi...
  1. POLİTİKA

banner4558

banner3841

banner4390

banner4321