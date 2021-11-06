Motosiklet ile gelip kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi, Eski Pazar Caddesinde bulunan tekel önünde silahlı yaralama olayı yaşandı.

Motosiklet ile olay yerine gelen Z.Ç. isimli zanlı, marketin önünde duran İ.B. isimli şahsı iki bacağından yaraladı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, yaralı şahıs 112 ekipleri ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de, incelemelerini yaptı.

Yaralama olayı sonrasında olay yerinden motosikletle uzaklaşan Z.Ç. isimli şahıs ile alakalı arama çalışmaları başlatıldı.