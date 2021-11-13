Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde motosiklet ile çarpışan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Kazada motosikletli kurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 54 AFP 980 plakalı motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile motosikletli kurye yola savrularak yaralanırken otomobil olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahalede bulunarak hastaneye götürdü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.