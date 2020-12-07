Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi

Beylikdüzü’nde motosikletleriyle kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yaşanan son hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gökalp Mustafa M., Yalçın A., Ömer A. ve çalıntı bisikleti satın aldığı belirlenen Ahmet Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler Gökalp Mustafa M., Yalçın A. ve Ömer A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 15:17