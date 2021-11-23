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Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. İlçenin çeşitli yerlerinde 5 şahıs yakalandı.

Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. İlçenin çeşitli yerlerinde 5 şahıs yakalandı.

Narkotik Büro ekipleri, Mudanya ve Güzelyalı’da yaptıkları takip sonunda 5 şahsı uyuşturucuyla yakaladı. 5 zanlı uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarıldı. Yapılan açıklamada, yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 5 adet fişek, metamfetamin, sentetik uyuşturucu çeşitleri ve esrar ele geçirildiği bildirildi. Yakalan şahıslardan F.S. ve K.Ö. tutuklandı. İ. B. ve E.K. adlî kontrol şartıyla, H.Ç. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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