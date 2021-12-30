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Mudanya’da 55 litre sahte içki ele geçirildi

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde yıl başı öncesi 55 litre sahte içki ele geçirildi.

Mudanya’da 55 litre sahte içki ele geçirildi
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde yıl başı öncesi 55 litre sahte içki ele geçirildi.

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Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro elemanları, M.Ö.’ye (35) ait işyerinde satışa hazır vaziyette, 2 adet 5 litre plâstik damacanaya şişelenmiş sahte viski, 12 adet 100 CC’lik şişelere doldurulmuş sahte viski, 14 adet 100 CC’lik, 7 adet 70 CC’lik, 9 adet 35 CC’lik, 5 adet 50 CC’lik ve 2 adet 20 CC’lik şişelere doldurulmuş sahte rakı ile 5 litrelik plastik su şişelerine doldurulmuş toplam 55 litre sahte içki ele geçirdi. Yıl başı öncesi denetimlerin süreceği bildirildi.

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