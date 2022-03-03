Muhabire hakaret ettiği iddia edilen Emre Kınay hakim karşısında

Oyuncu Emre Kınay, bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen muhabire hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını söyleyen Kınay, sözün ağır bir tahrik altında ağzından çıktığını belirtti.

Cihangir’de gittiği bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen televizyon muhabirine hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Emre Kınay ile mekanda oturan doktor Baha Toygar’ın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Emre Kınay, şikayetçi Mustafa Ağdağ ile tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Baha Toygar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Emre Kınay, “Olay tarihinde, 23.45 sıralarında mekandan kalkarken, aynı masadan kalkmış olduğumuz avukat Dilara hanımın ayağı takılıp düşmek üzere iken kendisini tuttum kendisinin kısa eteği olması nedeniyle. Benim kız arkadaşım gibi bir durum oluşturmak istercesine çalılıkların arasından ışık gördüm ve çekildiğimi anladım. Sonra çekimin yapıldığı çalılıkların oraya geçtim, ‘sor şimdi ne istiyorsan’ dedim. Müşteki, alkolü özellikle kast ederek, ‘00.00’ı geçtiği halde alkollü bir mekanda oturuyorsunuz bununla ilgili ne diyeceksiniz?’ dedi. Ben de ‘saat 00.00’ı geçmedi, hesabımızı ödeyip çıkıyorduk. Konumuzla ne alakası var? Konumuz düşen arkadaşımızdı’ dedim” ifadelerini kullandı.

“Ağır sözler söylemişim gibi yansıtıldı”

Şikayetçi Mustafa Ağdağ’ın kendisine ‘belediye başkanı olsaydınız da yasak çiğnemeye devam edecek miydiniz?’ diye sorduğunu söyleyen Kınay, “Bende ne alakası olduğunu, yasağı kimin koyduğunu sordum. Bunun üzerine ‘yasağı Cumhurbaşkanımız koydu’ dedi. Şikayetçiye hangi kanalda çalıştığını sorup, mikrofonu görmek için kenara çekmeye çalıştığımda ‘bana dokunma’ dedi. Hangi kanalda çalıştığını görünce ‘ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ayıp, kasıtlı soru sorup zan altında tutmaya çalışıyorsun’ dedim. Karşı taraf soru soruyorum deyince bende, ‘anlatıyorum, anlamıyor musun geri zekâlı mısın’ dedim. Görüntülerde biri belimden sarılmıştı. Karşı tarafa zarar vermeye çalışıyormuşum gibi görünmüşüm. Görüntü bu nedenle yanlış şekilde anlaşıldı. Hakaret etme kastım yoktu. Haksız tahrik altında ağzımdan çıkmıştır. Görüntüler bipleme yapılarak yayınlandı. Sanki çok daha ağır sözler söylemişim gibi yansıtıldı” şeklinde konuştu.

“Kameraların kendisine yönelmesine sinirlenmiştir”

Emre Kınay ile diğer sanık Baha Toygar’ın tanışıklığının bulunmadığını söyleyen avukatı, “Müvekkil doktordur ve iş çıkışı akşam yemeğine gitmiştir. Çıkarken mekandan kamera ışığını görmüştür. Sadece maruz kaldığı duruma kızarak, kameraların kendisine yönelmesi nedeniyle ona sinirlenmiş, birtakım sözler sarf etmiş. Ancak iddiaya konu sözü söylememiştir. Kimseyi hedef almamıştır, ortaya konuşmuştur” dedi.

“Saygısızlık yapmadım”

Olay günü Emre Kınay’ın yemek yediği mekanın dışında beklediğini söyleyen şikayetçi Mustafa Ağdağ, “Bir süre sonra hanımefendi düştü, Emre bey yardım etti. Daha sonra Emre Bey yanımıza geldi, geldiğinde röportaj yapmak istedik. Röportaj esnasında belediye başkanlığı adaylığıyla ilgili soru sorunca kızdı. Sanık aşırı derecede alkollüymüş, soruya kızacağını düşünmemiştim. ‘Sen kimsin bana nasıl soruyorsun, senin de kurumunun da rengi belli dedi ve üzerime yürüdü. ‘Kaç para alıyorsun, maaşını ben veririm’ dedi. Ben soru sormayı üstelemedim. ‘Geri zekâlı mısın’ dedi. Bana hakaret edemezsiniz dediğimde ederim dedi. Diğer sanık da alakası olmamasına rağmen bana gelip hakaret etti, onun yanındaki bir şahıs da bana sinkaflı konuştu. Devamlı gece çalışıyorum 6-7 yıldır. Herkesle tartışma halinde değilim. Saygısızlık yapmadım. Sanık halka mal olmuş bir insandır. Bu nedenle haber yaptım” diye konuştu.

Taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Kınay’ın şikayetçi Mustafa Ağdağ’a yönelik ‘geri zekalı’, diğer şüpheli Baha Toygar’ın ise hakaret içerikli söylemi nedeniyle kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.