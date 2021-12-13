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Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malzemelerle yakalanan şahıs tutuklandı.

Mühendislik firmasındaki hırsızlığa 1 tutuklama
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malzemelerle yakalanan şahıs tutuklandı.

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Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi bulunan bir mühendislik firmasına ait işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. İşyerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu eşyaları çalan şüphelisi S. T. (34) çaldığı eşyalarla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs emniyetteki sorgulamalarından sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İşyerinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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