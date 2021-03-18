Mustafa Sandal, Defne Samyeli’ye hakaret iddiasından hakim karşısında

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, “Beni Aldatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle eski manken ve spiker Defne Samyeli’nin şikayeti üzerine açılan davada hakim karşısına çıktı. Sandal, kitabında Defne Samyeli’ye iltifat ettiğini söyleyerek “Rahatsızlık duyduğunu öğrenince de o bölümü kitabımdan çıkardım, hakaret olarak algılanmasına şaşırdım” dedi. Mütalaasını açıklayan savcılık, Mustafa Sandal hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

“Beni Ağlatma” isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli ile davalık olan şarkıcı Mustafa Sandal hakim karşısında ifade verdi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Mustafa Sandal ile taraf avukatları hazır bulunurken, müşteki Defne Samyeli ise duruşmaya katılmadı.

Ünlü sanatçı Sandal kimlik tespitleri sırasında aylık ortalama 25 bin TL geliri olduğunu söyledi.

“Kendisine iltifat ettim, hakaret olarak algılanmasına şaşırdım”

Savunma yapan Mustafa Sandal, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek “Başta annem olmak üzere hayatıma dokunan tüm kadınlara sonsuz saygı duyuyorum. Burada olmaktan üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben kitabımda anılarımı paylaştım. Dönemi yansıtan hatıralarıma kitabımda yer verdim. Kitabımda Defne Hanım’a aslında kendisine iltifat bir bölüm ayırdım. Kendisi ile bir tanışıklığımız arkadaşlığımız söz konusuydu ancak aramızda herhangi bir ilişki yaşanmadı. O günkü düşünce yapım gereği kendisine görüşmemizin doğru olmayacağını aktarmıştım. Kendisi de bu düşünceme karşı sağlam bir şekilde durdu. Benim bu düşüncemden dolayı aramızda bir şey yaşanacaksa da yaşanmamış oldu. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Kitabımda kendisine iltifat ettim. Rahatsızlık duyduğunu öğrenince de o bölümü kitabımdan çıkardım. Hakaret olarak algılanmasına şaşırdım. Ben kendisine hakaret etmedim. Hakaret etme kastım yoktur. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mustafa Sandal hakimin kendisine ceza kararı verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediğini sorması üzerine “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum” dedi.

“Müvekkilimin şeref saygınlığına zarar vermiştir, cezalandırılsın”

Müşteki Defne Samyeli’nin avukatı Ömer Eldem "Sanığın savunmasını kabul etmiyoruz. Olmayan bir ilişkinin olmuş gibi yansıtılması müvekkilimin şeref saygınlığına zarar vermiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Savcı mütalaası “Beraat kararı verilmesi talep olunur”

Müşteki avukatının beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık tarafından kaleme alınan ve 11 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ‘Beni Ağlatma’ isimli kitabın 163. Sayfasında katılana yönelik hakaret eyleminde bulunulduğu iddiasıyla yargılama yapıldığını söyledi. Savcı mütalaasında ‘hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin belirtilen kişilik haklarını rencide edecek ve kişiyi aşağılayacak nitelikte olması gerektiğini belirterek “Bu kapsamda somut olayda yapılan değerlendirmede sanığın katılana yönelik ‘Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye’nin en güzel 3 kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve beni terk etti’ şeklindeki sözlerin hakaret suçunu oluşturur nitelikte olmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle beraat kararı verilmesi talep olunur” dedi.

Müşteki avukatı mütalaaya katılmadığını söyleyerek yazılı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mustafa Sandal’ın avukatı Aydın Kurban ise “İddia makamının mütalaasına katılıyoruz. Müşteki tarafın suç isnadı tamamen zorlamadır. Yorum yoluyla suç isnadı yapılamaz” dedi.

Ara kararını açıklayan hakim, müşteki tarafa bu celse verilen mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma salonundan çıktıktan sonra açıklama yapan ünlü şarkıcı Sandal “Haftaya zeten karar verilecek, savcı da zaten beraatimi istedi. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.