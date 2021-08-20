Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada

Üsküdar’da müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayarak cep telefonunu ve parasını yağmaladığı gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu şüpheli hakkında “gece vakti silahla yağma” ve “mala zarar verme” suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üsküdar’da 17 Temmuz 2021 tarihinde yolcu olarak bindiği taksinin şoförü Turgut Güldaş’ın(55) boğazına bıçak dayayarak cep telefonunu ve 550 TL parasını yağmaladığı gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu Ollayor Allanazarov(27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ollayor Allanazarov’un müşteki Turgut Güldaş’ın kullandığı 34 TEF 27 plaka sayılı ticari taksiye Üsküdar iskelesinden yolcu olarak bindiği, taksici Güldaş’ı Ümraniye Ihlamurkuyu mahallesinde bulunan Bodrum sokağa yönlendirdiği anlatıldı.

Boğazına bıçak dayayıp yağmaladı

Şüphelinin, Bodrum sokakta ‘tamam geldik, dur burada’ dedikten sonra aracı durduran müştekinin boğazına bıçak dayayarak "parayı ve telefonu bana ver" dediği belirtildi. Bunun üzerine müştekinin ‘al kardeşim’ deyip vites topuzunun yanında bulunan telefonu gösterdiği, şüphelinin vites topunun yanında bulunan cep telefonunu ve müştekiye ait 550 TL parayı bıçak tehdidi ile yağmaladığı kaydedildi. Şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanan taksici Turgut Güldaş’ın araçtan dışarıya çıkarak şüphelinin kaçmasına engel olmak istediği, bu sırada şüphelinin aracın camlarına kırarak zarar verdiği anlatıldı. Taksicinin çevreden yardım istemesi üzerine araçtan kaçarak uzaklaşmak isteyen şüphelinin çevredekilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildiği aktarıldı.

18 yıl hapsi istendi

İddianamede, şüpheli Ollayor Allanazarov’un “gece vakti silahla yağma” ve “mala zarar verme” suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(GE-