Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada

Üsküdar’da müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayarak cep telefonunu ve parasını yağmaladığı gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu şüpheli hakkında “gece vakti silahla yağma” ve “mala zarar verme” suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Üsküdar’da 17 Temmuz 2021 tarihinde yolcu olarak bindiği taksinin şoförü Turgut Güldaş’ın(55) boğazına bıçak dayayarak cep telefonunu ve 550 TL parasını yağmaladığı gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu Ollayor Allanazarov(27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ollayor Allanazarov’un müşteki Turgut Güldaş’ın kullandığı 34 TEF 27 plaka sayılı ticari taksiye Üsküdar iskelesinden yolcu olarak bindiği, taksici Güldaş’ı Ümraniye Ihlamurkuyu mahallesinde bulunan Bodrum sokağa yönlendirdiği anlatıldı.
Boğazına bıçak dayayıp yağmaladı
18 yıl hapsi istendi
İddianamede, şüpheli Ollayor Allanazarov’un “gece vakti silahla yağma” ve “mala zarar verme” suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
(GE-