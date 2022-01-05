Müşteri gibi girdiği dükkanda 10 bin TL’lik telefonu çaldı

Küçükçekmece’de bir telefon dükkanına müşteri gibi gelen hırsız, iş yeri çalışanın oyalayarak telefon çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy çarşıda bir telefon dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıs, müşteri gibi dükkana gelerek bazı telefonların fiyatlarını sormaya başladı. Eline bir telefon alan şahıs, dakikalarca telefonu inceledi. Özelliklerini öğrendiği yaklaşık 10 bin TL’lik telefonu cüzdanın üzerine koyarak, telefonun kutusunu iş yeri çalışanına verdi. Ardından oyalama taktiğiyle başka telefonların fiyatını sordu. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca telefonları inceleyip fiyatını soran şahıs, başka müşteri geldiği sırada cüzdanın üzerine koyduğu telefonu alıp kaçtı.

Hırsızın telefonu çaldığı anlar kamerada

İş yeri çalışanı daha sonra tezgahı kontrol ettiğinde telefonun olmadığını fark etti. Bunun üzerine iş yeri sahibi Yavuz Dağlar’ı, telefonla arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Dağlar, güvenlik kamerası görüntülerini alarak polise bildirdi. Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızın iş yeri çalışanını oyaladığı anlar ile telefonu çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Hırsızların bir an önce yakalanmalarını istiyoruz, insanların canını yakmasınlar”

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Yavuz Dağlar, “Pazar günü akşam saatleriydi, artık herkes yavaş yavaş çekilirken, dükkanlar da boştu. Ben de burada yoktum. Şapkalı, maskeli kendini kapatan biri, bizim dükkana gelmiş. Bu sefer bizim de dükkanda olmadığımızı gözetleyerekten dükkana gelip, 5-6 dakika o cihaz, bu cihaz derken çocuğun kafasını iyice karıştırıp, en son telefonu buradan alarak cebine koydu. Telefon kırmızı, göze gelmesin diye siyah tarafını cüzdanını üzerine koyuyor ondan sonra yavaş yavaş buradan çıkıyor. O sırada birkaç kişi de müşteri olarak var. Ama mağdur olduk bu konuda. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık. Telefon güvensizliği ve hırsızlıklarla ilgili bu sektörde çalışmalarımız var. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyoruz. İnsanların canlarını yakmalarını istemiyoruz” diye konuştu.