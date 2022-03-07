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Müşterileri "tesettürlü" diye içeri almayan restoran işletmecileri hakkında soruşturma

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Beşiktaş’taki bir restoranda kadınların tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeriye alınmaması ile ilgili olarak işletmeciler hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Müşterileri "tesettürlü" diye içeri almayan restoran işletmecileri hakkında soruşturma
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Beşiktaş’taki bir restoranda kadınların tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeriye alınmaması ile ilgili olarak işletmeciler hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş’taki Momo Bebeköy isimli restoran, iddiaya göre, 5 Mart 2022 günü iki genç kızı tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almamıştı. Duruma tepki gösteren kadınlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetmişti. Restoran çalışanının genç kadınlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği görülmüştü. Neye uğradığını şaşıran kadınlar görüntüleri sosyal medyada paylaşmış, işletmenin tutumu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki görmüştü.

Kadınlar konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, görüntülerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca restoranda yaşanan olaya ilişkin ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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