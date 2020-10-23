Müşterisini “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksiciye para cezası

Esenyurt’tan aldığı kadın müşteriyle tartışan ve “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksi şoförüne bin 340 TL para cezası verildi.
Müşterisini tehdit eden taksiciye para cezası
Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; Mehmet S. isimli sürücüye, "Belediye tarafından verilmiş çalışma ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımak" suçundan bin 228 TL ve "Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak" suçundan 112 TL olmak üzere toplam 1340 TL idari para cezası verildi.