Nakliye yapma bahanesiyle firmaları 300 Bin TL dolandıran şahısların deposuna operasyon

Türkiye’nin çeşitli illerinde referanslar aracılığıyla çeşitli firmalardan nakliye yapma bahanesiyle 300 bin TL değerinde malzeme alan ve bu malzemeleri Sultanbeyli’de parça parça sattıkları tespit edilen şahısların deposuna, Jandarma ve polis ekiplerinin takibi sonucu baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan malzemeler ele geçirilirken, şahısları arama çalışmaları sürüyor.
Farkında olmadan hırsızlara deposunu 500 TL ye kiraladığını söyleyen depo sahibi, “Bir ay önce geldi, bizden dükkanı kiraya istedi. Kendileri ile anlaşıp 500 TL’ye kiraya verdik. Kendilerinin ne iş yaptığını bilmiyordum. Benim Sultanbeyli merkezde yerim var dedi. Benim dükkanım var her türlü malzeme satıyoruz dedi. Gece yarısı tır geldi, buzdolabı geldi boşaltıldı. Gündüz vakti sıvı yağ geldi. Her gün sevkiyat yapıyorlardı. Kendilerinin hırsız olduğunu bilmediğimiz için haberimiz yoktu” diye konuştu.Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 10:59