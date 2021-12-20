Navigasyon yanlış yönlendirdi, çamura saplandı

Avcılar’da navigasyonun yanlış yoldan yönlendirdiği kargo minibüsü çamura saplandı. Onu kurtarmaya gelen kamyon sürücüsü de çamura battı. Olduğu yerden çıkamayan iki araç kepçeyle kurtarıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi Eflatun Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Başakşehir’e kargo götüren Nuri Uzun idaresindeki 52 GS 063 minibüs, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle çamura saplandı. Sürücü saplandığı yerden çıkmaya çalışınca araç patinaj yaparak daha fazla battı. Sürücü beraber çalıştığı kamyon sürücüsü arkadaşından yardım istedi. Olay yerine gelen arkadaşı, onu kurtarmak isterken çamura saplandı. İki araç da çamura saplanınca Uzun, olay yerine kepçe çağrıldı. Çamura saplanan iki araç da yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Fikri Kanar, “Navigasyonun yanlış getirmesinden kaynaklanan bir şey. İnsanlar hep burada kalıyorlar. Bugün bir kargo firmamız Başakşehir’e mal götürürken, navigasyonla yanlışlıkla yola giriyor ve kalıyor. Sağ olsun kepçemiz de geldi. yardımcı oldular, biz de yardımcı olduk. Çok kişi kaldı, en az günlük 3-5 garanti kalıyor. Kesinlikle buraların bakıma ihtiyacı var. Bizim iş yerimiz de burada, araçlarımız da kalıyor” dedi.