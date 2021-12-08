Nehir kenarında kesilmekten kurtarılmışlardı, 4’ü telef oldu

Sakarya’da nehir kenarında ‘at kesiliyor’ ihbarı üzerine harekete geçen ekipler bölgede bakımsız halde bulunan 43 ata el koydu. Aramalar esnasında kesici aletlerin de bulunduğu olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Atlardan 4 tanesi telef olurken, şahısların daha öncesinde de aynı suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.

Olay, 7 Aralık Salı günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevki’inden geçmekte olan Sakarya Nehri kenarında 8-10 kişilik grubun at kestiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta Timleri ihbarın yapıldığı adrese ulaştı. Harekete geçen ekipler bölgede 5’i yerde yatmakta olan ve 38’i ise ayakta olan toplam 43 bakımsız atı ele geçirdi.

Engin H. (37) isimli şahsın, 43 atı ticari ve yetiştirme amaçlı farklı illerden tır vasıtası ile getirdiğini söylemesi üzerine durumdan şüphelenen ekipler çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kaçak at kesme işlemi görülmezken, Engin H.’ye ait araçta ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda ise; bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletleri bulundu. Bölgedeki atlardan 5 adedinin yerde yattığı, ölmek üzere olduğu ve sağ olanların ise bakımsız olduğu da tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, atlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta Timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Atlardan 4’ü telef oldu

Yaşanan olayla ilgili yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı. Farklı illerden toplanarak tır ile Sakarya’ya getirilen ve ihbar üzerine harekete geçen ekiplerce ele geçirilen ve kulaklarında küpe olmadığı öğrenilen 43 attan, 4’ü telef oldu. Atları getirdiği iddia edilen Engin H. ile bölgede bulunan akrabaları; Y.Y. (40), E.H. (20), S.Y. (15), H.K. (32) ve İ.H. (25) isimli toplam 6 şahıs gerekli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Atlar kesilmediği için herhangi bir suç unsuru teşkil etmeyen olayla alakalı jandarma ekiplerince ifadeleri alınan 6 şahıs herhangi bir cezai işlem uygulanmadan serbest bırakıldı.

Daha önceden de aynı suçtan kayıtları varmış

Edinilen bilgiye göre, jandarmada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahısların daha öncesinde de aynı suçtan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.