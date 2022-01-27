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Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi

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Bursa’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksinin altına düşmesinin ardından Nilüfer Deresi buz tuttu. Buz tutan derede kar banyosu yapan martılar ve Bursa’nın simgelerinden olan Timsah Stadyumu beyaza bürünürken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi
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Bursa’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksinin altına düşmesinin ardından Nilüfer Deresi buz tuttu. Buz tutan derede kar banyosu yapan martılar ve Bursa’nın simgelerinden olan Timsah Stadyumu beyaza bürünürken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.

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Bursa’yı etkisi altına alan kar yağışı sonrası Bursa’nın tamamı beyaza büründü. Kar yağışıyla beraber hava sıcaklığının da eksinin altında seyrettiği şehirde yaz aylarında sporcuların kano yaptığı Nilüfer deresi beyaza bürünürken, bazı noktaları buz tuttu. Kar yağışıyla birlikte kentin simgelerinden olan Timsah Stadyumu beyaza büründü. Bunu fırsatı çeviren martıların kar banyosu ise drone ile havadan görüntülendi.

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