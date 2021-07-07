Nişantaşı’nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği

Nişantaşı’nda 7 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangınla ilgili konuşan mahalle sakini Nilgün Sarıçalı, “İtfaiye seslerini duydum. Arka binada çatıda bir yangın oluşmuş. Hemen bakmaya başladık yoldan geçenler olarak. Yolda bir beyle konuştum. Apartmanda oturuyormuş. Arka tarafta bir çatının duman aldığını söyledi. Onlar da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın başından beri buradayım bir yaralı ya da can kaybı görmedim’’ diye konuştu.Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.