Nişantaşı’nda akademisyene saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Nişantaşı’nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya’yı darp ettiği iddia edilen Eray Çakın’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Akkaya, “Başörtümü çekip, termos olduğunu düşündüğüm cisimle vurmaya başladı. Bu esnada bayıldım” dedi.

Nişantaşı’nda akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonrası vurduğu iddia edilen Eray Çakın’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müştekiler Neşe Nur Akkaya, Yasemin Farhat ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Eray Çakın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

“Cinsel eğilimini anlamam mümkün değil”

Olay günü arkadaşıyla parkta olduğunu ve sanığın kendisine bağırdığını söyleyen müşteki Neşe Nur Akkaya, “’Kediyi öyle darp edemezsin’ dedi. Ben de ‘kediyi darp etmiyorum’ dedim. Sonra ayağa kalkıp tekrar bağırarak parkta bulunanlara, ‘bakın bunlar kedileri darp ediyor’ dedi. Çevredeki insanlar tepki vermeyince sanık sinirlenerek, ‘burada yaşayamazsınız, burası kedi parkı, siz burada yaşayamazsınız, Gaziosmanpaşa’ya gidin siz oraya layıksınız’ dedi. Kendisine, ‘burada yaşıyorum, rahatsız oluyorsanız, siz gidebilirsiniz’ diye karşılık verdim. Cinsel eğilimini zaten anlamam mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Sanık vurunca bayıldım”

Müşteki Akkaya beyanında, “Sanık termosa benzer sert bir cisimle arkamdan gelip başımı tutup, başörtümü çekip, yüzüme koyu renk olan ve metal termos olduğunu düşündüğüm cisimle vurmaya başladı. Bu esnada bayıldım. Gözümü açtığımda arkadaşımın, çevredekilerin bana yardım ettiğini gördüm. Arkadaşım ‘Sena başörtünü düzeltelim’ dedi. Bu esnada başım açılmıştı. Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Olayın üstünden 2 gün geçtikten sonra vücudumda ekstra morluklar olduğunu gördüm. Sanıktan şikayetçiyim” diye belirtti.

Müşteki, sanık ile arkadaşlarının bakışlarından rahatsız olduğunu söyledi

Sanık ile arkadaşlarının kendilerine rahatsız edici bir şekilde baktığını söyleyen müşteki Yasemin Farhat, “Neşe’ye orada oturmak istemediğimi söyledim fakat park çok dolu olduğu için oturduk. Neşe’yle parkta oturduğumuz esnada kedi geldi. Kediyi sevdikten sonra çok tüy döktüğü için üstümü temizledim. Sanık ve yanında oturan kız arkadaşının yüzleri bize dönüktü. Kedi daha sonra Neşe’nin yanına geldi. Neşe üzerinde açık renk kıyafet olduğundan ve kedi çok tüy döktüğünden dolayı kediyi almak istemedi ve yan tarafa bıraktı. Sanık oturduğu yerden elini kaldırarak bize seslendi ancak ne söylediğini o an tam anlayamadım ve Neşe’ye dönüp, ‘şu kişi bize sesleniyor herhalde’ dedim” diye konuştu.

“Çevredekiler bize yardım etti”

Sanığa karşılık vermediklerini söyleyen müşteki Farhat, “Sanık yeniden bağırarak ve elini havaya kaldırarak çevredekilere, ‘bunlar kediyi darp ediyor, darp edemezsiniz’ diye bağırdı. Neşe arkasını dönerek, ‘kediyi darp etmedim’ dedi. Sanık daha sonra elinde bir cisimle bizim tarafa doğru koşarak geldi. O esnada ben çok şaşkındım. Neşe’nin arkasından gelerek başörtüsünden çekti ve elindeki cisimle birkaç kez vurdu. Neşe o esnada bayıldı. O esnada ayağa kalkarak sanığa bağırıp uzaklaştırmaya çalıştım. Çevredekiler bize yardım etti” dedi.

“8 yıldır ölümcül bir hastalığım var”

Tutuklu sanık Eray Çakın ise beyanında, “Bir eşcinsel olarak toplumda zaten ayrıştırılıyorken başka birini ayrıştırmam mümkün değil. Tanıkların dinlenmiş olması, 2 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor olmam ve 8 yıldır ölümcül bir hastalığımın olması ve ilaçlarımı devlette yazdırıyor olmamdan ötürü tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tahliyesini talep etti.

Sanık Eray Çakın’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

İddianameden

Saldırının ardından Eray Çakın’dan şikayetçi olan Neşe Nur Akkaya saldırının başörtüsüne yönelik olduğunu öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eray Çakın’ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat’a karşı zincirleme şekilde ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Çakın’ın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi.