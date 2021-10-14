... ...

Nişantaşı’nda elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Nişantaşı’nda iki bina arasındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken trafoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Nişantaşı’nda elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
banner3909
banner4336

Nişantaşı’nda iki bina arasındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken trafoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Osman F. Seden Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasındaki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken trafoda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik...
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik...
  1. GENEL

banner4391

banner4321

banner3841