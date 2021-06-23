Nişantaşı’nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Nişantaşı’nda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan park halindeki iki aracında hasar alarak etkilendiği görüldü.

Kaza saat 06.00 sıralarında Şişli Meşrutiyet Mahallesi - Nişantaşı - Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belli olmayan 34 NL 7224 plakalı otomobil kırmızı ışıktan geçti. Otomobil bu esnada Valikonağı Caddesinden Fulya istikametine seyir halinde ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 HCB 81 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada seyyar simit satan Yaşar Akgün ve iki sürücü yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Park halindeki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi

Otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada park halinde bulunan 35 MNH 62 ve 34 BRR 488 plakalı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediyeye bağlı ekiplerde kazanın olduğu yerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.